Україна отримала мобільні симулятори для F-16, - Федоров

Завдяки цьому пришвидшиться підготовка пілотів і посилиться захист неба.

Україні отримала додатково до стаціонарних мобільні тренажери F-16. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

"Винищувачі F-16 уже захищають українське небо. Щоб підвищувати ефективність перехоплення повітряних цілей, необхідно вдосконалювати підготовку пілотів і скорочувати час від навчання до бойового застосування. За підтримки партнерів додатково до стаціонарних отримали мобільні тренажери F-16. У всьому світі їх лише декілька через високу вартість, і частина вже в Україні", - зауважив він.

За словами міністра, це можливість безперервно тренувати наших пілотів, фактично – перехід на стандарти НАТО в їхній підготовці.

Федоров пояснив, що завдяки тренажерам пілоти відпрацьовують складні бойові сценарії ще до вильоту, зокрема: швидкість реакції та ухвалення рішень; ситуаційну обізнаність у динамічному бою; виконання конкретних бойових завдань у змодельованому середовищі.

Він також поінформував, що тренажери розроблені спеціально під наші вимоги та технічне завдання і враховують географічні особливості України.

"Ключова перевага – мобільність. Можемо швидко переміщувати тренажери, що критично важливо для безпеки пілотів в умовах постійних атак. Більше тренувань – швидша підготовка, збережений ресурс літаків і значно вища ефективність у небі. Захист неба – наш топпріоритет. Продовжуємо системно підсилювати авіацію і відповідаємо ворогу асиметрично через технології", - зауважив очільник Міноборони.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня Федоров заявив, що Бельгія та Іспанія виділять по 1 млрд євро оборонної допомоги для України. Крім того, українські військові отримають додаткові винищувачі F-16 та запчастини до них.

Також цього року може розпочатися навчання українських пілотів на шведських винищувачах Gripen, про передачу яких Швеція домовилася з Україною у 2025 році.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап пояснив авіаексперт, ключова перевага Gripen полягає в тому, що цей винищувач оснащений французькою ракетою класу Meteor, дальність ураження якої становить 250-300 кілометрів. Відповідно, вони можуть стати потужною зброєю проти літаків Су-34, які несуть КАБи, та Су-35.

