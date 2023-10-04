Він додав, що саме Велика Британія взяла на себе світову ініціативу в питанні надання допомоги Україні.

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак закликав союзників надати Україні усю необхідну для завершення війни зброю. Таку заяву він зробив на конференції Консервативної партії.

"Я хочу сказати нашим союзникам: якщо ми дамо президенту Зеленському необхідні інструменти, українці завершать свою справу", – наголосив він.

Британський премʼєр також додав, що саме Велика Британія взяла на себе світову ініціативу в питанні надання допомоги Україні. Саме ця країна першою відправила Києву західні бойові танки, після чого прикладу Британії послідували більше десяти країн.

Відео дня

"Ми були першою країною, яка відправила зброю великої дальності до Києва. Потім – Франція й США. Ми були першою країною, яка домовилася про тренування українських пілотів. Нині більше десятка країн послідували за нашим прикладом", – зауважив Ріші Сунак.

Допомога Україні: останні новини

Телеканал CNN повідомляє, що Україна отримає від США кофісковану іранську зброю. Також буде надано боєприпаси.

Крім того, приватна компанія Canik з Туреччини поставила Україні сотні важких кулеметів і планує передати ще більше у майбутньому. Відомо, що вони можуть використовуватися як наземними військами, так і у складі бронетехніки.

Вас також можуть зацікавити новини: