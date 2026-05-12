Гегсету в Конгресі поставили питання щодо готовності США до війни проти Ірану, - Sky News

Міністра оборони США Піта Гегсета на слуханнях в Сенаті запитали стосовно готовності американських збройних сил до війни, а також про ймовірність блокади Іраном Ормузької протоки, повідомляє Sky News.

Зокрема, Гегсет запевнив, що кожен аспект з цього питання був ретельно вивчений.

"Я можу запевнити вас, що все було враховано. Кожен аспект цього питання був ретельно вивчений Об'єднаним штабом, цивільним керівництвом та президентом з метою досягнення дуже чіткої мети. І голова правильно визначив військові показники з самого початку: чи то балістичні ракети, чи то іранський флот – ви знаєте, що не можна протистояти блокаді, якщо у вас немає звичайного флоту, здатного знищити оборонну промислову базу. Але все це було зроблено для того, щоб Іран ніколи не отримав ядерної зброї", - заявив він.

В статті йдеться, що сенатор-демократ від штату Гаваї Брайан Шац поцікавився, чому президент США Дональд Трамп був шокований тим, що Іран може вжити заходів у відповідь, завдавши ударів по інших країнах регіону.

"Це було не просто передбачувано. Це було передбачено. Розумієте, не треба бути генієм, щоб зрозуміти: їхній ймовірний хід полягав у тому, щоб асиметрично відповісти, а потім закрити протоку", - додав сенатр-демократ.

Шац наголосив, що хотів би дізнатися, чому США цього не передбачили з самого початку:

"Я просто намагаюся зрозуміти для тих з нас, хто зліва і справа, хто з обережністю ставиться до воєн за зміну режиму, хто з обережністю ставиться до оптимістичних розмов, хто на власному гіркому досвіді дізнався, якою ціною обходиться такий авантюризм. Чим це відрізняється? І чому ми цього не передбачили?".

Видання поділилося, що Гегсет звинуватив попередників Трампа в тому, що вони не змогли належним чином впоратися з Іраном та заявленою ним ядерною загрозою.

"Президент Трамп втрутився. Ми врахували всі ризики та варіанти дій, забезпечили нашим військам максимальну обороноздатність, наскільки це було можливо в режимі реального часу, надавши командувачу Centcom усе необхідне для того, щоб ця місія була якомога успішнішою, розуміючи, що кожна операція має свої наслідки та наслідки, які необхідно враховувати", - зазначив міністр оборони США.

США проти Ірану: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що заступник міністра оборони та фінансовий директор Пентагону Джулс Герст на слуханнях в Конгресі США заявив, що військова операція проти Ірану коштувала американському бюджету 29 млрд доларів. Герст уточнив, що близько $24 млрд з цієї суми було витрачено безпосередньо на озброєння та забезпечення бойових дій. Зокрема, мова йде про боєприпаси, ракети, зброю та іншу військову техніку. При цьому, він додав, що команда Об'єднаного комітету начальників штабів і фінансове управління постійно переглядають цю оцінку. Уточнюється, що в оновлені витрати також увійшли ремонт, заміна техніки та оперативні витрати, пов'язані з веденням кампанії.

Також ми писали, що за словами джерел, знайомих із оцінками, терміни створення ядерної зброї в Ірані залишаються фактично незмінними. Американська розвідка визнала, що останні удари США та Ізраїлю не завдали вирішального удару по ядерній програмі Ірану. Влітку 2025 року аналітики оцінювали, що після атак Ірану знадобиться близько року, аби створити бомбу. Зазначається, що після двох місяців війни ця оцінка не змінилася. Як пише Reuters, конфлікт, розпочатий президентом США Дональдом Трампом, мав на меті зупинити ядерні амбіції Тегерана, але бойові дії зайшли в глухий кут.

