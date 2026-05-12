Трамп відповів, чи домовлявся він з Путіним про передачу всього Донбасу Росії

Трамп також припустив, що може відвідати Росію цього року.

Про передачу Росії всього Донбасу для припинення війни в Україні не йдеться. Таку заяву зробив президент США Дональд Трамп під час спілкування з пресою перед запланованим візитом до Китаю, пише Clash Report.

Репортер запитав у американського лідера, чи існує між ним і російським диктатором Володимиром Путіним якась домовленість про те, що Росія має отримати весь Донбас.

"Ні", – коротко відповів президент США.

Також Трамп відповів на питання, чи може він відвідати Росію цього року.

"Я зроблю все, що буде потрібно", - сказав президент США.

Крім того, Трамп заявив, що США і Китай є "світовими наддержавами".

Нагадаємо, що раніше історик і професор Українського католицького університету Ярослав Грицак заявив, що не можна віддавати Донбас Росії. Він підкреслив, що не можна "годувати" агресора територіями, адже щоразу, коли їх віддаєш, він на цьому не зупиняється.

Він зазначив, що до війни в Ірані вважав, що війна в Україні наближається до кінця. Тепер стало очевидно, що це не так.

