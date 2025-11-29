'Має банк памʼяті': українські пілоти все частіше застосовують розумні дрони з ШІ, - Reuters

Українські військові все частіше покладаються на системи штучного інтелекту, щоб зберегти перевагу на полі бою та пробивати глушіння зв’язку, яке стало нормою на фронті, пише Reuters.
Український пілот дрона з позивним "Мекс" розповів про нещодавній удар по російській цілі — дистанція 20 км, майже недосяжна без допомоги ШІ. За його словами, система наведення стала вирішальною:
"Без додаткових вказівок ми просто не змогли би влучити".
Дрони, що бачать ціль, навіть коли пілот "сліпий"
За майже чотири роки війни технології БПЛА в Україні та Росії еволюціонували з шаленою швидкістю. Обидві сторони виробляють мільйони безпілотників, а глушіння сигналів стало постійним фактором на лінії фронту.
Саме тому Україна активно застосовує дрони з системою автономного наведення:
- апарат "запам’ятовує" зображення цілі з камери;
- продовжує політ навіть після втрати зв’язку;
- пробиває "густий туман перешкод", через який тисячі дронів раніше падали на землю.
Такі системи встановлюють на тисячах українських дронів, аналогічні розгортає й Росія.
Міжнародних правил щодо використання зброї, що використовує штучний інтелект, практично немає. Попри це, українські військові наголошують, що остаточне рішення про удар ухвалює лише людина.
Втім, програмне забезпечення потребує доопрацювання — його ефективність залежить від погоди, рельєфу та електронної обстановки.
Дрон підлаштовується сам
"Мекс" пояснює, як саме працює система:
"Ця система має власний банк пам’яті. Вона була навчена на мотоциклах, автомобілях тощо. Якщо я ставлю точку за 2–3 кілометри від цілі, він уже сам підлаштовується під неї".
Дрони на фронті
Як повідомляв УНІАН, війна на полі бою в Україні все частіше ведеться з небаченою досі швидкістю - за допомогою безпілотників зі штучним інтелектом. Однак таке широке застосування дронів зі ШІ несе в собі також значну небезпеку.
Видання Forbes зазначає, що внаслідок активного застосування дронів на фронті утворилася так звана кіл-зона, яка може сягати 25 кілометрів углиб від лінії зіткнення.