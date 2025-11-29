'Має банк памʼяті': українські пілоти все частіше застосовують розумні дрони з ШІ, - Reuters

Українські пілоти вважають, що технології ШІ стануть головною перевагою у війні дронів — особливо там, де кожна атака відбувається "наосліп" через масоване глушіння.

Українські військові все частіше покладаються на системи штучного інтелекту, щоб зберегти перевагу на полі бою та пробивати глушіння зв’язку, яке стало нормою на фронті, пише Reuters.

Український пілот дрона з позивним "Мекс" розповів про нещодавній удар по російській цілі — дистанція 20 км, майже недосяжна без допомоги ШІ. За його словами, система наведення стала вирішальною:

"Без додаткових вказівок ми просто не змогли би влучити".

Дрони, що бачать ціль, навіть коли пілот "сліпий"

За майже чотири роки війни технології БПЛА в Україні та Росії еволюціонували з шаленою швидкістю. Обидві сторони виробляють мільйони безпілотників, а глушіння сигналів стало постійним фактором на лінії фронту.

Саме тому Україна активно застосовує дрони з системою автономного наведення:

апарат "запам’ятовує" зображення цілі з камери;

продовжує політ навіть після втрати зв’язку;

пробиває "густий туман перешкод", через який тисячі дронів раніше падали на землю.

Такі системи встановлюють на тисячах українських дронів, аналогічні розгортає й Росія.

Міжнародних правил щодо використання зброї, що використовує штучний інтелект, практично немає. Попри це, українські військові наголошують, що остаточне рішення про удар ухвалює лише людина.

Втім, програмне забезпечення потребує доопрацювання — його ефективність залежить від погоди, рельєфу та електронної обстановки.

Дрон підлаштовується сам

"Мекс" пояснює, як саме працює система:

"Ця система має власний банк пам’яті. Вона була навчена на мотоциклах, автомобілях тощо. Якщо я ставлю точку за 2–3 кілометри від цілі, він уже сам підлаштовується під неї".

Дрони на фронті

Як повідомляв УНІАН, війна на полі бою в Україні все частіше ведеться з небаченою досі швидкістю - за допомогою безпілотників зі штучним інтелектом. Однак таке широке застосування дронів зі ШІ несе в собі також значну небезпеку.

Видання Forbes зазначає, що внаслідок активного застосування дронів на фронті утворилася так звана кіл-зона, яка може сягати 25 кілометрів углиб від лінії зіткнення.

