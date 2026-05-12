Іран поставив США умови для початку другого раунду переговорів, - ЗМІ

Джерело наголосило, що заявлені Іраном попередні умови є мінімальними гарантіями зміцнення довіри для початку будь-яких переговорів зі США.

Тегеран висунув американській стороні п’ять попередніх умов щодо зміцнення довіри для початку другого раунду переговорів, повідомляє Fars посилаючись на інформоване джерело.

Такою є реакція Ірану на 14-пунктну пропозицію США. Видання додає, що без практичної реалізації цих умов жодних переговорів не відбудеться.

Окрім цього, джерело наголосило, що заявлені Іраном попередні умови є мінімальними гарантіями зміцнення довіри для початку будь-яких переговорів зі США.

Відео дня

В статті зазначається, що п'ять попередніх умов Ірану для американської сторони включають:

Припинення війни на всіх фронтах, зокрема в Лівані;

Скасування санкцій проти Ірану;

Розморожування заморожених активів Ірану;

Компенсацію за військові збитки;

Визнання суверенітету Ірану над Ормузькою протокою.

Інформоване джерело додало, що Іран також повідомив пакистанському посереднику, що продовження морської блокади в Аравійському морі та Оманській затоці після встановлення перемир’я ще більше посилило переконання в тому, що переговорам зі США не можна довіряти.

Перелік умов визначається виключно в рамках встановлення мінімального рівня довіри для повернення до процесу діалогу, і Тегеран вважає, що без практичної реалізації цих пунктів увійти в нові переговори не вдасться.

За даними обізнаних джерел, пропозиції США були цілком односторонніми та розроблені з метою задоволення інтересів Вашингтона. Наголошується, що в цій пропозиції американці намагалися досягти шляхом переговорів тих цілей, яких їм не вдалося досягти під час війни.

Війна в Ірані: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за даними джерел CNN, які знайомі з обговореннями президент США Дональд Трамп розчарований тим, як іранці ведуть переговори щодо припинення війни. Деякі помічники Трампа заявляють, що зараз він серйозніше розглядає можливість відновлення великих бойових операцій, ніж це було в останні тижні. Зазначається, що президент США втратив терпіння через продовження закриття Ормузької протоки, а також через те, що він вважає розколом в іранському керівництві.

Також ми писали, що колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що президент Дональд Трамп опинився у "власній пастці" після ударів США та Ізраїлю по Ірану. На думку Болтона, глава Білого дому розпочав військову кампанію без належної політичної та дипломатичної підготовки. Болтон зазначив, що перед початком ударів адміністрація США не пояснила американському суспільству, чому застосування сили необхідне для зміни режиму в Ірані, ліквідації ядерної загрози або знищення військового потенціалу Тегерана.

Вас також можуть зацікавити новини: