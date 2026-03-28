Росія таємно передає Ірану модернізовані 'Шахеди', якими атакує Україну, - AP

Москва повертає Ірану модернізовані "Шахеди", посилюючи військову співпрацю на тлі нових загроз.

Росія відправляє до Ірану партію модернізованих безпілотників, створених на базі технологій, які раніше сам Тегеран передав Москві для війни проти України. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на американських і європейських чиновників.

За даними джерел, Росія адаптувала іранські дрони типу Shahed, додавши покращену навігацію, системи протидії РЕБ, камери та навіть елементи штучного інтелекту. Частина моделей може мати реактивні двигуни або працювати без сигналу.

Поставки можуть маскувати під гуманітарну допомогу

Європейські розвідники припускають, що дрони вже перебувають у дорозі. Їх можуть транспортувати вантажівками через Азербайджан під виглядом гуманітарних конвоїв.

Водночас офіційно Росія заявляє про перевезення продовольства та медикаментів.

Експерти зазначають, що мотивація Кремля не до кінця зрозуміла, адже кожен переданий дрон – це ресурс, який не використовується у війні проти України.

Однак аналітики припускають, що це може бути політичний жест для зміцнення відносин із Тегераном або частина ширшого військово-технічного обміну.

РФ і Іран - від технологій до розвідданих

За даними західних розвідок, Росія та Іран активно обмінюються військовими технологіями, включно з системами радіоелектронної боротьби та розвідданими.

Раніше Москва допомагала Тегерану з навчанням і аналізом бойового застосування дронів. У Пентагоні визнають: сучасніші російські дрони можуть ускладнити їх перехоплення. Особливо це стосується швидкісних реактивних моделей, які складніше збивати без використання дорогої високоточної зброї.

У Кремлі назвали інформацію про передачу дронів "фейковою". Водночас відносини між Москвою та Тегераном залишаються неоднозначними – Іран раніше висловлював невдоволення недостатньою підтримкою з боку Росії під час конфлікту з Ізраїлем.

Росія та Іран - останні новини

Раніше очільниця зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що Росія надає Ірану розвідувальні дані для ударів по військових базах США на Близькому Сході. За час операції в регіоні загинули 13 військовослужбовців США.

Натомість державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо, здавалося, применшив проблему: "Я думаю, що Росія в першу чергу зосереджена на війні, яка у неї зараз триває. Крім цього, я наразі не маю чого додати".

