Міноборони поставило на паузу замовлення бронетехніки для ЗСУ: що відомо

У 2026 році досі не укладено жодного нового контракту – поставки можуть різко просісти вже наприкінці року.

Міністерство оборони України з початку 2026 року не уклало жодного нового контракту на постачання бронетехніки для ЗСУ. Про це повідомляють українські виробники, які традиційно підписують угоди вже у першому кварталі.

Факт паузи підтвердив директор Агенція оборонних закупівель Арсен Жумаділов. За його словами, армія поки отримує техніку за контрактами, укладеними ще у 2025 році.

Контракти відкладаються

У Міноборони визнають: наявних обсягів може не вистачити, але нові замовлення з’являться лише після уточнення потреб від Генштабу – не раніше другого півріччя.

Це створює серйозні ризики для постачання. Адже стандартно угоди укладають до березня, щоб виробники встигли виготовити техніку протягом року.

"Якщо контракт підпишуть у липні, перші поставки будуть щонайпізніше наприкінці року – і то за ідеальних умов", – пояснює виконавчий директор та співзасновник компанії Inguar Артем Ющук.

Виробники без замовлень

Про відсутність контрактів заявляють одразу кілька компаній, серед яких Українська бронетехніка та УкрАрмоТех. Гендиректор "УкрАрмоТех" Геннадій Хіргій зазначає, що попит від військових є, але фінансування обмежене.

За його словами, ресурси наразі спрямовуються на більш критичні напрямки – зокрема дрони.

Ключовим фактором паузи називають скорочення оборонних витрат і невизначеність із фінансуванням від ЄС. Йдеться про кредитну програму обсягом 90 млрд євро, яка опинилася під загрозою через позицію Угорщина.

За планом, значна частина цих коштів мала піти саме на військову підтримку України.

"Українська рада зброярів" наголошує, що мова не про повне припинення закупівель, а про уповільнення. За словами виконавчого директора Ігоря Федірка, на ситуацію вплинули одразу кілька чинників – бюджетні обмеження, зміна пріоритетів і реформа системи закупівель.

Водночас інші структури, зокрема Нацгвардія, продовжують контрактування, і окремі угоди вже укладені.

