В Міноборони України переконані, що створення сервісного центру стане вагомим внеском у посилення оборонних спроможностей України і допоможе наблизити перемогу.

Міністерство оборони та турецька компанія BAYKAR MAKINA уклали договір про будівництво в Україні сервісного центру з ремонту та обслуговування безпілотних літальних апаратів.

Українське оборонне відомство повідомило, що договір укладено у розвиток рамкової угоди між урядами України та Туреччини про співробітництво у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях, яка набрала чинності 23 січня 2023 року. Зазначається, що такий крок суттєво посилить співпрацю двох країн в оборонній сфері.

Як заявив державний секретар Міноборони України Костянтин Ващенко, створення сервісного центру стане вагомим внеском у посилення оборонних спроможностей України і допоможе наблизити українську перемогу.

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"Допомога Туреччини для України в час повномасштабної війни, безумовно, безцінна. Окрема вдячність компанії BAYKAR за внесок у нарощення потужності ЗСУ в боротьбі з російською агресією. Кожен в Україні знає, що таке "Байрактар", знає вашу компанію. Але ми рухаємося вперед і нам важливо створювати власну базу в Україні для обслуговування безпілотників. Цей спільний проект закладе основу нашої системної роботи, створить робочі місця в Україні. Ми досягли згоди, найближчим часом буде створено центр", - сказав Ващенко.

Він також додав, що сьогодні політика українського оборонного відомства спрямована на посилення власних спроможностей із ремонту військової техніки.

"Це стосується не тільки безпілотників. Це стосується і важкої бронетехніки, інших засобів ведення бою. Ми розуміємо, що нам потрібно розвивати власну інфраструктуру, створювати власні робочі місця, навчати наш власний персонал для того, щоб навіть після перемоги ми мали можливість бути максимально ефективними і використовували наявні ресурси для підтримання обороноздатності держави на належному рівні", - сказав Костянтин Ващенко.

Виробництво "Байрактарів" в Україні - що відомо

10 липня 2023 року міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що в Україні почалося будівництво заводу з виготовлення турецьких ударних безпілотних літальних апаратів Bayraktar. Раніше повідомлялося, що цей тип БПЛА практично зник з поля бою.

Спільне з Туреччиною виробництво безпілотників буде на українській території.

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