Наразі Україна фізично не може закривати усі свої потреби в озброєнні, сказав він.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що наразі український військово-промисловий комплекс працює на максимальну потужність. Однак, наразі цього не вистачає, що повноцінно закривати усі потреби української армії, сказав Данілов в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

"Коли люди починають розповідати про наш власний ВПК, то вони мають розуміти, що це таке. Вони вважають, що це хтось там сидить і не хоче нічого робити…, і що власний ВПК не працює… Це розповідають люди, які не розуміють, що таке ВПК", - сказав він.

За словами секретаря РНБО, зараз український ВПК працює на максимальну потужність - "по максимуму всі викладаються". Однак, цей процес дуже складний, незважаючи на те, що сторонньому глядачу все може здаватися просто.

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"Повірте, те, що робить наш ВПК зараз, і той ВПК, який нам залишився в спадок, це зовсім інші інституції… Але, якби у нас була можливість самостійно на 100% закривати наші потреби, то ми б це зробили, але це фізично неможливо", - додав він.

Данілов також згадав закидити "експертів" про слабке виробництво снарядів, зокрема для артилерії. За його словами, це, у першу чергу, пов’язано із відсутністю в Україні власного виробництва порохів, без яких створювати снаряди неможливо.

"У нас немає цих порохів і вони на сьогоднішній день на вагу золота. Кожна країна наразі займається озброєнням і не має бажання з кимось ділитися. Чому у нас немає порохів? Тут треба розуміти, що це взагалі за виробництво. Ви його не можете зробити ні за місяць, ні за два, ні навіть за десять", - підкреслив секретар РНБО.

За словами Данілова, у сучасному світі цим займається переважно приватний бізнес. Зокрема, й в Україні є багато приватних компаній, які зараз входять у систему військово-промислового виробництва та "закривають дуже багато великих проблем". Він також уточнив, що спецслужби перевіряють ці приватні компанії.

Виробництво зброї в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, німецький збройовий концерн Rheinmetall збирається відкрити своє спільне з Україною підприємство у Києві, яке займатиметься виробництвом військової техніки.

Спочатку увагу зосередять на технічному обслуговуванні та ремонті техніки, яку ЗСУ передали союзники.

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