США вперше застосували нові бомби GBU-72/B: що це за зброя

GBU-72/B позиціонується, як заміна застарілих GBU-28.

Повітряні сили Сполучених Штатів Америки вперше застосували нові протибункерні бомби GBU-72/B Advanced 5K Penetrator. Снаряд вагою понад 2,2 тисячі кг було використано для ударів по Ірану.

Як повідомляє Центральне командування (CENTCOM), бомбами було уражено ракетні бази вздовж узбережжя Ормузької протоки. Зазначається, що на цих обʼєктах Іран тримав протикорабельні ракети, які становили загрозу судноплавству.

Українське видання Defense Express зауважило, що на озброєнні Ірану перебувають різні балістичні ракети. Мова про класичні дозвукові Nasir та Ghadir, з дальністю 90 та 300 км відповідно. Також Іран має балістичні протикорабельні Khalij Fras, Hormuz-1 та Hormuz-2, дальність яких оцінюють у 300 км.

Відео дня

"Традиційно для іранських збройних сил та Корпусу вартових Ісламської революції ракетні комплекси та боєприпаси до них зберігаються якраз у підземних укриттях. Для знищення яких й потрібні протибункерні бомби. А от GBU-72/B якраз і є наймолодшим представником цього виду боєприпасів, яка в експлуатації з 2021 року та виробляється Boeing", – йдеться в матеріалі.

Зазначається, що цю бомбу можна вважати засобом для ураження захищених об'єктів. Розробка дещо поступається GBU-57A/B MOP вагою 12 тонн. Вона може використовуватись лише з літаків B-2. Це стосується і двотонної GBU-37.

Водночас протибункерна бомба GBU-72/B позиціонується, як заміна застарілих GBU-28. Ці двотонні бомби було екстрено створено за кілька тижнів під час операції "Буря у пустелі". На першому етапі для корпусу бомби було використано стволи гаубиць M110.

"Можливості GBU-72/B, за точне наведення якої відповідає комплект JDAM, залишаються нерозголошеними. Але вони перевищують характеристики GBU-28, яка може пробивати 46 метрів ґрунту або 4,6 метра залізобетону. Наразі GBU-72/B інтегрована до винищувачів F-15E та бомбардувальників B-1B. З яких саме літаків була здійснена атака з використанням цих бомб офіційно не вказується", – додають автори.

При цьому видання The Aviationist пише, що для ударів по базах Ірану було залучено саме B-1B. Ці літаки злетіли двома групами по два борти з авіабази Fairford у Великій Британії.

У матеріалі припускають, що вибір впав саме на B-1B, а не на F-15E через те, що бомбардувальник може нести до 12 GBU-72. Водночас F-15E, імовірно, може нести лише одну таку на центральній точці фюзеляжу, якщо не відмовлятися від підвісних паливних баків. Тож загалом на бази Ірану могли скинути до 48 протибункерних бомб GBU-72.

Війна на Близькому Сході

Іран завдав ударів балістикою по Катару. Одна з ракет влучила промислове місто Рас-Лаффан, яке є одним з найбільших центрів виробництва скрапленого природного газу у світі. Там виникла пожежа.

Тим часом країни НАТО обговорюють спільне розблокування Ормузької протоки, яка є важливим логістичним шляхом для кораблів, що транспортують нафту. Таку заяву зробив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте. За його словами, Ормузька протока має знову відкритися.

