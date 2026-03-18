Рютте заявив, що країни НАТО обговорюють спільне розблокування Ормузької протоки

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що військовий альянс обговорює зі своїми союзниками, як знову відкрити Ормузьку протоку. Про це пише CNN.

За його словами, цей ключовий водний шлях повинен "знову відкритися".

Виступаючи в Норвегії, Рютте підкреслив важливість протоки, яка залишалася значною мірою заблокованою через війну з Іраном, і сказав, що перебуває в контакті з "багатьма" союзниками з цього питання.

"Ми всі, звичайно, згодні з тим, що протока має знову відкритися. І я знаю, що союзники працюють разом, обговорюючи, як це зробити, який найкращий спосіб це здійснити", - сказав він.

Генсек стверджує, що вони "працюють над цим колективно, щоб знайти шлях уперед".

Критика Трампа на адресу союзників по НАТО

Президент США Дональд Трамп раніше цього тижня розкритикував кількох членів НАТО після того, як вони відхилили його вимоги направити військові кораблі для супроводу нафтових танкерів через протоку.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна ніколи не братиме участі в операціях з розблокування Ормузької протоки, тим самим відкинувши заяви Трампа про готовність Парижа допомогти. Також від цього відмовилися Китай, Фінляндія, Велика Британія та Німеччина.

Вас також можуть зацікавити новини: