Справді кумедно: Bloomberg розкрив, які переваги отримує Китай від війни в Ірані

Зокрема, отримані знання Пекін може використати для війни з Тайванем.

Китайські військові детально вивчають війну США проти Ірану, аби отримати уроки на випадок будь-якого можливого конфлікту в майбутньому. Про це пише Bloomberg з посиланням на інформацію від західних посадовців.

Зокрема зазначається, що Пеукін може використати цю інформацію зокрема для потенційного конфлікту з Тайванем. На думку посадовців, на яких посилається видання, Пекін може бути задоволений тим, що США перенаправили ресурси та увагу з Індо-Тихоокеанського регіону на Близький Схід. Таким чином, пишуть журналісти, від цієї війни виграє вже другий суперник США - після того, як Росія отримала додаткові переваги від зростання цін на нафту та послаблення санкцйі.

Відзначається, що Сі Цзіньпінь прямо не критикує США. Однак китайська сторона вже реагує на можливості Вашингтону. Зокрема впливовий китайський коментатор Ху Сіцзінь зазначив, що війна на Близькому Сході показала військові можливості США проти Ірану, який вже був ослаблений десятиліттями санкцій.

"Справді кумедно, що деякі американські еліти досі пишномовно говорять про боротьбу з Китаєм у Тайванській протоці", - написав він.

Відзначається, що для Китаю також є позитив у тому, що США швидко виснажують власні запаси боєприпасів. Зокрема американські війська були змушені витрачати свої запаси дорогих, важкозамінних ракет-перехоплювачів, щоб протистояти іранським обстрілам. А недорогі безпілотники Shahed-136 призвели до того, що Америка та її союзники використовували системи захисту, призначені переважно для боротьби з більш досконалою зброєю.

Раніше Bloomberg також писав про фінансовий вплив війни на Близькому Сході на одного із союзників США - Японію. Зазначається, що через стрімке подорожчання енергоносіїв, вартість на бензин у Японії встановила 30-річний рекорд. Це, зокрема, посилює тиск на домогосподарства та підприємства, які вже чотири роки поспіль страждають від інфляції.

Тим часом Вашингтон відправляє на Близький Схід ще один свій корабель. За даними CNN, йдеться про десантне судно, яке перевозить підрозділ морської піхоти США чисельністю близько 2200 військових.

