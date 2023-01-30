Майкл Макфол зазначив, що необхідно підвищити якість зброї, що поставляється.

Президент Російської Федерації Володимир Путін розраховує затягнути війну в Україні, щоб послабити підтримку союзників. Зброя, санкції, економічна підтримка допоможуть Києву перемогти на полі бою вже в поточному році.

"Поступове розширення військової та економічної допомоги тільки продовжить війну на невизначений термін. Натомість у 2023 році США, НАТО та демократичний світ повинні прагнути підтримати прорив. Це означає більш сучасну зброю, більше санкцій проти Росії і більше економічної допомоги Україні. Ніщо з цього не повинно розподілятися поступово", - пише колишній посол США в Росії Майкл Макфол у своїй статті для Foreign Affairs.

При цьому він вказав, що в першу чергу Україна повинна отримати зброю, яка дозволить українським військовим піти наступ.

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"Україні потрібно найбільше того, що вже поставлено: більше HIMARS, більше GMLRS. Чим більше баражуючих боєприпасів можна поставити на Україну, тим краще", - зазначив дипломат.

Крім того, він вказав, що необхідно підвищити якість поставляється зброї. На його думку, бійці ЗСУ повинні отримати ракетний комплекс великої дальності ATACMS, винищувачі МіГ-29, Сучасні безпілотники такі як Grey Eagle і Reaper. Також екс-посол упевнений, що українські пілоти повинні навчатися польотам на F-16.

"НАТО слід піти на "Великий вибух" та оголосити плани з постачання всіх цих систем 24 лютого, в першу річницю путінського вторгнення", - підсумував Макфол.

Військова допомога Україні - що відомо

Західні партнери Києва надають озброєння для боротьби з російськими задзватчиками. З початку повномасштабного вторгнення РФ військова допомога оцінюється мільярдами доларів.

24 січня 2023 року після тривалих дискусій канцлер Німеччини Олаф Шольц погодився відправити в Україну танки Leopard 2 і дозволив реекспорт. При цьому Варшаві для поставок танків Leopard в Україну необхідно кілька тижнів.

Після успіху з танками зайшла розмова про передачу Україні винищувачів F-16. глава МЗС Дмитро Кулеба натякнув, що європейські партнери почали працювати над постачанням Україні винищувачів F-16.

Водночас у Нідерландах заявили, що готові розглянути передачу винищувачів F-16 після запиту від Києва. У Варшаві ж повідомили, що готові передати ЗСУ винищувачі, якщо США дадуть "зелене світло".

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