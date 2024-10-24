Він зазначив, що на Красній площі стоять танки Abrams.

В умовах війни майже вся техніка, яку використовує Україна на фронті, зрештою потрапляє до рук ворога. Тому такі побоювання не можуть виступати причиною заборони експорту зброї, зазначає СЕО компанії Skyeton, яка виробляє безпілотні авіаційні системи, Роман Княженко в ефірі Radio NV,

"Не треба літати в ілюзіях, майже вся техніка, що зараз працює на наші війська, тим чи іншим чином потрапляє до рук ворога: в розбитому вигляді або збитому, шматками або половина літака, ще щось. Так само як до нас потрапляють їхні зразки техніки. Ну що казати, коли на Красній площі стоять Абрамси", - заявив Княженко.

Він підкреслив, що неможливо користуватися технікою на війні і бути впевненим, що вона ніяк не потрапить до ворога, адже під час війни "зразки втрачаються і втрачатимуться".

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Він додав, що не потрібно відкривати експорт на увесь світ, а лише на конкретні країни НАТО, які є союзниками України, і в яких можна бути впевненими.

Зняття заборони на експорт зброї

Україна наближається до зняття заборони на експорт військових безпілотників. Уряд і представники галузі вважають, що це необхідно для збільшення виробництва та протистояння російським можливостям на фронті. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вивчає можливість експорту озброєнь, але головне - не допустити потрапляння цієї зброї до рук росіян. Тож скоріше за все, експорт обмежать країнами, які раніше допомагали Україні зброєю в рамках формату "Рамштайн".

Водночас, на початку жовтня заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін різко розкритикував розмови про те, що Україна може зняти заборону на експорт зброї, зокрема військових безпілотників.

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