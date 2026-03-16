Досі не під санкціями: у розвідці назвали виробників російського літака Су-34

Розвідники оприлюднили інтерактивну 3D-модель та дані про виробників основних систем та компонентів літака Су-34.

Третина російських підприємств виробничої кооперації багатофункціональних винищувачів-бомбардувальників Су-34 досі не перебуває під санкціями західних країн. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Зокрема, розвідники оприлюднили інтерактивну 3D-модель та дані про виробників основних систем та компонентів літака Су-34. Йдеться, що цей російський багатофункціональний винищувач-бомбардувальник - основний носій керованих авіаційних бомб з універсальними модулями планерування та корекції (УМПК) та уніфікованих міжвидових плануючих боєприпасів (УМПБ). Саме вони, повідомляє ГУР, є одними з основних засобів противника для ураження наземних цілей на тактичній та оперативній глибинах.

Сьогодні, 16 березня, ГУР МО України оприлюднило перелік з 79 підприємств, що входять до кооперації з виробництва винищувачів-бомбардувальників та їхніх основних складових та систем.

Відео дня

"Майже третина з них (понад 2 десятки - УНІАН) не перебувають під обмеженнями жодної з країн санкційної коаліції, а отже можуть й надалі мати доступ до необхідних іноземних компонентів та технологій", - наголошують у розвідці.

Серед таких підприємств:

АТ "НАВІГАТОР" - виробник бортової апаратури радіотехнічної системи ближньої навігації РСБН-85В та іншого обладнання зі складу навігаційної системи Су-34;

АТ "КОТЛІН-НОВАТОР", що здійснює ремонт антен для бортової радіолокаційної станції літака;

ТОВ "ТД "КОРПОРАЦІЯ ВСМПО-АВІСМА", яке постачає продукцію із титанових сплавів;

АТ "ОКБ ЗЕНІТ" - виробник систем бортового живлення Су-34.

