Українські військові провели навчання біля Криму / фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Підрозділи реактивної артилерії, що підпорядковані командуванню Об’єднаних сил Збройних сил України неподалік адмінмежі з тимчасово окупованою територією АР Крим відпрацювали розгортання на вогневих позиціях і наведення на цілі умовного противника.

Про це повідомляє служба зв'язків з громадськістю командування Об'єднаних сил ЗСУ.

Читайте такожУ Чорному морі відбулись спільні тренування ВМС України та Берегової охорони США (фото)Як повідомив командувач Об'єднаних сил, генерал-лейтенант Сергій Наєв, планові польові тренування зі злагодженості розрахунків реактивних систем залпового вогню «Ураган» пройшли в умовах максимально наближених до бойових.

«За лічені хвилини потужна та високоточна зброя була приведена в бойову готовність. Воїни-реактивники швидко висунулися з району зосередження, здійснили марш, розгортання у районі вогневих позицій та наведення на умовні цілі для їхнього подальшого ураження», – наголосив командувач.

За його словами, під час тренування військовослужбовці відпрацювали навчальні вправи зі знищення морських десантів, бронетехніки та замаскованих пунктів управління умовного противника.

Крім того, реактивники виконали вправи з дистанційного мінування вихідних районів ймовірного наступу умовного противника.

Українські військові провели навчання біля Криму / фото facebook.com/GeneralStaff.ua

«Міні загородження застосовують практично в усіх видах бойових операцій. По-перше, вони не дозволяють противнику дістатися до місця призначення. По-друге, блокують фланги та шляхи обходу, що заважає висадці як повітряного, так і морського десанту», - пояснив Наєв.

Українські військові провели навчання біля Криму / фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Головна перевага дистанційного способу мінування, зазначив він, це - швидкість встановлення мінних загороджень. За лічені хвилини бойові розрахунки реактивних систем залпового вогню “засіюють” мінами велику територію, що різко сповільнює темпи наступу противника.

Українські військові провели навчання біля Криму / фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Підсумовуючи хід тренування, командувач додав, що дані підрозділи цілодобово знаходяться в повній боєготовності в районах зосередження, а в разі загострення ситуації завжди готові висунутися в заданий район та адекватно відреагувати на військову загрозу.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров