Повідомляється, що військові цілодобово перебувають в повній боєготовності в районах зосередження, а в разі загострення ситуації завжди готові адекватно відреагувати на військову загрозу.

Підрозділи реактивної артилерії, що підпорядковані командуванню Об’єднаних сил Збройних сил України неподалік адмінмежі з тимчасово окупованою територією АР Крим відпрацювали розгортання на вогневих позиціях і наведення на цілі умовного противника.

Про це повідомляє служба зв'язків з громадськістю командування Об'єднаних сил ЗСУ.

Читайте такожУ Чорному морі відбулись спільні тренування ВМС України та Берегової охорони США (фото)Як повідомив командувач Об'єднаних сил, генерал-лейтенант Сергій Наєв, планові польові тренування зі злагодженості розрахунків реактивних систем залпового вогню «Ураган» пройшли в умовах максимально наближених до бойових.

«За лічені хвилини потужна та високоточна зброя була приведена в бойову готовність. Воїни-реактивники швидко висунулися з району зосередження, здійснили марш, розгортання у районі вогневих позицій та наведення на умовні цілі для їхнього подальшого ураження», – наголосив командувач.

За його словами, під час тренування військовослужбовці відпрацювали навчальні вправи зі знищення морських десантів, бронетехніки та замаскованих пунктів управління умовного противника.

Крім того, реактивники виконали вправи з дистанційного мінування вихідних районів ймовірного наступу умовного противника.

«Міні загородження застосовують практично в усіх видах бойових операцій. По-перше, вони не дозволяють противнику дістатися до місця призначення. По-друге, блокують фланги та шляхи обходу, що заважає висадці як повітряного, так і морського десанту», - пояснив Наєв.

Головна перевага дистанційного способу мінування, зазначив він, це - швидкість встановлення мінних загороджень. За лічені хвилини бойові розрахунки реактивних систем залпового вогню “засіюють” мінами велику територію, що різко сповільнює темпи наступу противника.

Підсумовуючи хід тренування, командувач додав, що дані підрозділи цілодобово знаходяться в повній боєготовності в районах зосередження, а в разі загострення ситуації завжди готові висунутися в заданий район та адекватно відреагувати на військову загрозу.

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Автор: Костянтин Гончаров