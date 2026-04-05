У війну з Іраном приєдналась ще одна країна: збито китайський дрон, - Defense Express

Wing Loong II є китайською копією американського MQ-9 Reaper.

В іранському небі було знищено ударний безпілотник Wing Loong II китайського виробництва, що прямо вказує на розширення кола країн, які завдають ударів по Ірану, пише Defense Express.

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) оприлюднив відео моменту збиття, а згодом у мережі з’явилися фото уламків дрона. Оскільки США та Ізраїль не мають на озброєнні китайської техніки, стає очевидним поява нового гравця у конфлікті, зазначає ЗМІ.

За наявними даними, апарат упав у районі міста Шираз. Дрон знаходився глибоко всередині країни, що свідчить про проведення розвідки або пошук конкретної цілі. Саме поблизу Шираза розташоване стратегічне "ракетне місто" та потужності з виробництва балістичних ракет.

"Можна зробити припущення, що цей Wing Loong II полював на пускові установки іранських балістичних ракет", – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що потенційними власниками безпілотника можуть бути Об’єднані Арабські Емірати або Саудівська Аравія. Водночас Саудівська Аравія наразі тримає нейтралітет. Натомість ОАЕ, які зазнали значних втрат через іранські атаки (зокрема РЛС AN/TPY-2 та літаки GlobalEye), неодноразово заявляли про право на удар у відповідь.

Відомо, що Wing Loong II є китайською копією американського MQ-9 Reaper. За технічними характеристиками, він важить 4,2 тонни, здатний нести 430 кг озброєння та перебувати у повітрі до 32 годин.

Раніше УНІАН писав, що Іран заявив про збиття двох американських гелікоптерів Black Hawk під час бойових дій 3 квітня, однак ці дані наразі не мають незалежного підтвердження. За словами іранських військових, було уражено одразу кілька повітряних цілей, а подію назвали "принизливою" для США та їхніх союзників.

Інцидент відбувається на тлі загострення, де раніше повідомлялося про втрати США, зокрема збитий винищувач F-15 та інші удари по авіації.

