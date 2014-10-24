Путін і Меркель хочуть провести ще одні переговори по Донбасу і газу

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кремля за підсумками проведеної телефонної розмови.

«У цьому контексті Путін і Меркель відзначили доцільність проведення найближчим часом чергової зустрічі контактної групи щодо України», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що з метою розвитку проведених 16-17 жовтня в Мілані переговорів продовжено обговорення ситуації в зоні конфлікту на Донбасі.

«Президент Росії акцентував увагу на необхідності деескалації обстановки в Донецькій і Луганській областях, перш за все шляхом реального припинення вогню, забезпечення безпеки вздовж лінії розмежування протиборствуючих сторін і надання термінової гуманітарної допомоги», - йдеться в повідомленні його прес-служби.

Окрім цього, підкреслено важливість досягнення домовленостей з газової тематики. Висловлено сподівання, що наступний черговий раунд тристоронніх консультацій між представниками Росії, України і Європейського Союзу, який має відбутися 29 жовтня в Брюсселі, буде результативним.

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Як повідомляв УНІАН, РФ у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Спочатку РФ поставляла важке озброєння терористам в Луганській і Донецькій областях, а в серпні – практично відкрито ввела на Донбас свої регулярні війська.

За даними ООН, з середини квітня по 6 жовтня на сході України загинуло щонайменше 3 тис. 660 осіб, близько 9 тисяч було поранено. За офіційними даними, майже 400 тисяч осіб були змушені покинути свої домівки.

ЄС запровадив новий етап санкцій проти Росії у вересні і оголосив, що їх може бути скасовано, послаблено або посилено залежно від того, як розвиватиметься ситуація на сході України.

5 вересня в Мінську на зустрічі тристоронньої контактної групи було підписано попередній протокол до угоди про припинення вогню на Донбасі. 20 вересня в Мінську за підсумками зустрічі тристоронньої контактної групи було підписано меморандум з 9 пунктів, в яких міститься заборона на застосування всіх видів зброї і ведення наступальних дій.

Проте РФ не виконує мінські домовленості.

10 жовтня голова Верховної Ради України Олександр Турчинов закликав ЄС посилити санкції проти Росії для виведення російських військ зі сходу України і звільнення Криму.