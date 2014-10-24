Путін назвав США «нуворишами», які ігнорують інтереси Росії

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав у ході виступу на майданчику дискусійного клубу «Валдай».

«Потрібно було провести розумну реконструкцію, адаптувати до нових реалій систему міжнародних відносин. Проте Сполучені Штати, які оголосили себе переможцями у холодній війні, самовпевнено, вважаю, подумали, що в цьому просто немає потреби. І замість встановлення нового балансу сил, який є необхідною умовою порядку і стабільності, навпаки, були зроблені кроки, які призвели до різкого посилення дисбалансу», - сказав Путін.

На його думку, холодна війна закінчилася, але вона не завершилася укладенням «миру», зрозумілими і прозорими домовленостями про дотримання старих або про створення нових правил і стандартів.

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Путін заявив, що склалося враження, що так звані «переможці» у холодній війні вирішили «дотиснути ситуацію», перекроїти весь світ виключно під себе, під свої інтереси. І якщо усталена система міжнародних відносин, міжнародного права, система заборон і противаг заважала досягненню цієї мети, то її тут же оголошували нікчемною, застарілою і такою, що підлягає негайному знесенню, додав він.

«Так поводяться, даруйте, нувориші, на яких раптом звалилося величезне багатство, у даному разі у вигляді світового панування, світового лідерства. І замість того, щоб ним, цим багатством, грамотно, акуратно розпорядитися, у тому числі і на свою, зрозуміло, користь, вважаю, що наламали багато дров», - заявив Путін.

За його словами, почався період різночитань і замовчувань у світовій політиці. Під тиском правового нігилізму крок за кроком здавало свої позиції міжнародне право. Об'єктивність і справедливість приносилися в жертву політичній доцільності. Юридичні норми підмінялися довільним тлумаченням і упередженими оцінками. При цьому тотальний контроль над глобальними засобами масової інформації давав змогу при бажанні біле видавати за чорне, а чорне за біле, вважає він.

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За словами Путіна, у світі накопичилася безліч суперечностей, «і потрібно відверто один в одного запитати, чи є у нас надійна страхувальна сітка».

«На жаль, гарантій, упевненості, що існуюча система глобальної й регіональної безпеки здатна уберегти нас від потрясінь, немає. Ця система серйозно ослаблена, роздроблена і деформована. Непростий час переживають міжнародні і регіональні інститути політичної, економічної, культурної взаємодії», - сказав він.

Він зазначив, що багато механізмів забезпечення світопорядку склалися досить давно, зокрема за результатами Другої світової війни. «Але міцність цієї системи грунтувалася не лише на балансі сил, між іншим, хочу це теж підкреслити, і не лише на праві переможців, а й на тому, що «батьки-засновники» цієї системи безпеки ставилися з повагою одне до одного, не намагалися «віджати все», а намагалися домовлятися», - заявив Путін.

«Головне, що ця система розвивалася і при всіх недоліках допомагала якщо не вирішувати, то хоч би утримувати в рамках існуючі світові проблеми, регулювати гостроту природної конкуренції держав. Переконаний, цей механізм «заборон і противаг», який у попередні десятиліття важко деколи складався, деколи болісно вибудовувався, не можна було ламати, в усякому разі, не можна було нічого ламати, не створюючи нічого натомість. Інакше дійсно не залишилося б інших інструментів, окрім грубої сили», - сказав Путін.