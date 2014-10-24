Екологи б'ють на сполох: "Газпром" продовжує активне забруднення Арктики - ЗМІ

Одне з озер у районі аеропорту «Бованенково» в Росії активно забруднюють неочищеними стоками з території аеропорту.

Про це повідомляє російське видання Znak.com з посиланням на місцевих екологів.

«На родовищі Бованенково відбувається активне забруднення природного озера неочищеними стоками з території аеропорту. Сигнали до природоохоронної прокуратури результатів не дали. Особливо стоки стали інтенсивними у 2014 році», - йдеться у листі, який прийшов напередодні до редакції інтернет-газети.

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За словами авторів звернення, йдеться про озеро Нгарка-Нерадсалято, яке входить в басейн річки Сейяха. Стік здійснюється з початку експлуатації «Газпромавіа» аеропорту, приблизно з червня 2012 року. Стічні води - приблизно 200-250 кубометрів на місяць, йдуть з території аеропорту. При цьому, фіксують місцеві активісти екології, очисні споруди на об'єкті є, але вони не працюють.

За словами чиновників, на перевірки вони виїжджають після офіційних звернень, до того ж дістатися до позначеного водойму неможливо, так як дорога до нього належить «Газпрому» і без спецдозволів їздити нею не можна.

В результаті коло між наглядовими відомствами та регіональними чиновниками замкнулося. Прокуратура направляє до профільного департаменту округу, там відправляють в Росприроднагляд, а звідти - знову до прокуратури.

У «Грінпіс Росії» також не знайомі з цією ситуацією, але записали дані про неї.

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Між тим, як вважає керівник токсичної програми «Грінпіс Росії» Дмитро Артамонов, важкодоступність - це не виправдання для прокурорів або Росприроднагляду. «Якщо мова йде про «Газпром», то ці вимоги можуть не виконуватися. Тому що це «Газпром». Необхідно зрозуміти, про які стоки йде мова. Є два варіанти - або це побутові відходи (і це погано, але не смертельно), або це промислові стоки. У другому випадку мова може йти про серйозне забруднення особливо в умовах Арктики, так як процеси розпаду нафтопродуктів йдуть у цьому регіоні значно повільніше, ніж на «великій землі».

Довідка. Аеропорт, який експлуатує «Газпромавіа», був створений для приймання і відправлення вантажів для потреб найбільшого родовища концерну на Ямалі - Бованенково.