Кайлі Дженнер опублікувала перше селфі після народження доньки (фото)
17:18, 15 лютого 2018Світ
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Зірка опублікувала фото на своїй сторінці в Instagram. Знімок в Instagram зібрав 5,7 млн лайків.
REUTERS
Кайлі Дженнер вирішила порадувати шанувальників першим селфі після пологів. На фото дівчина сидить на підлозі в півчобітках на шпильці. Знімок в Instagram зібрав 5,7 млн лайків.
Довгий час Кайлі приховувала своє становище. Лише після народження дитини зірка опублікувала довге пояснення своєї відсутності в соцмережах і розсекретила свою вагітність.
Батьком новонародженої дівчинки став 25-річний бойфренд Кайлі Дженнер - Тревіс Скотт.
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