Кайлі Дженнер опублікувала перше селфі після народження доньки (фото)

Зірка опублікувала фото на своїй сторінці в Instagram. Знімок в Instagram зібрав 5,7 млн лайків.

Кайлі Дженнер вирішила порадувати шанувальників першим селфі після пологів. На фото дівчина сидить на підлозі в півчобітках на шпильці. Знімок в Instagram зібрав 5,7 млн лайків.

vday 🖤♥️ A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Feb 14, 2018 at 10:52am PST

Довгий час Кайлі приховувала своє становище. Лише після народження дитини зірка опублікувала довге пояснення своєї відсутності в соцмережах і розсекретила свою вагітність.

Батьком новонародженої дівчинки став 25-річний бойфренд Кайлі Дженнер - Тревіс Скотт.