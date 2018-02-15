Кайлі Дженнер опублікувала перше селфі після народження доньки (фото)

17:18, 15 лютого 2018
Світ
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REUTERS

Кайлі Дженнер вирішила порадувати шанувальників першим селфі після пологів. На фото дівчина сидить на підлозі в півчобітках на шпильці. Знімок в Instagram зібрав 5,7 млн лайків.

vday 🖤♥️

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Довгий час Кайлі приховувала своє становище. Лише після народження дитини зірка опублікувала довге пояснення своєї відсутності в соцмережах і розсекретила свою вагітність.

Батьком новонародженої дівчинки став 25-річний бойфренд Кайлі Дженнер - Тревіс Скотт.

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Теги: #кайлі дженнер народила