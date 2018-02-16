У Мюнхені розпочинається щорічна конференція з безпеки

Близько 500 політиків та експертів з усього світу обговорюватимуть загрозу міжнародних конфліктів.

У Федеративній Республіці Німеччина розпочинає роботу 54-та Мюнхенська конференція з питань безпеки, яка триватиме три дні.

Як передає власний кореспондент УНІАН, конференція проходить у традиційному місці – готелі Баєрішер Хоф.

Вже за два квартали до готелю виставлено поліцейський кордон. Йде дощ, і патрульні при змозі ховаються від нього під навісами.

Безпосередньо робота конференції розпочнеться о 14.00 з виступу міністра оборони Німеччини Урсули фон дер Ляєн. У цей же день очікуються виступи генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша. Під час панелі, присвяченій співробітництву між ЄС та НАТО у сфері оборони, у спеціальному підрозділі «Коментар від України» виступить президент Петро Порошенко.

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У цей же день на полях конференції очікується зустріч міністрів закордонних справ у форматі «Нормандської четвірки», підтвердження якої ще немає.

В цілому на порядку денному конференції стоїть питання майбутньої ролі Європейського Союзу як глобального гравця на світовій арені та його відносини з Росією та Сполученими Штатами Америки. Учасники конференції також обговорять зростаючі загрози ліберальному міжнародному порядку, низку конфліктів на Середньому Сході, особливо погіршення відносин між країнами Перської затоки. Також на порядку денному буде питання контролю над озброєнням з фокусуванням уваги на конфлікті через програму ядерного озброєння Північної Кореї.

Участь в конференції візьмуть президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, високий представник ЄС Федеріка Могеріні, міністр оборони США Джеймс Меттіс, радник президента США з питань національної безпеки Герберт Макмастер, сенатори США Джон Маккейн, Шелдон Вайтхаус та Роберт Коркер, президент Руанди Поль Кагаме, прем’єр-міністри Великобританії Тереза Мей, Австрії Себастіан Курц, Ізраїля Беньямін Нетаньягу та Іраку Хайдер аль-Абаді.