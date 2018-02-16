У Москві замерзла до смерті дитина: вихователі дитсадка забули її на вулиці – росЗМІ

Керівник дитячого садка озвучує іншу версію подій: дівчинці стало погано, і вихователі намагалися відкачати її самостійно.

У місті Московське (Новомосковський адміністративний округ Москви) співробітники слідчого комітету РФ з'ясовують обставини загибелі трирічної дитини.

Читайте такожМісце падіння Ан-148 у Підмосков'ї показали з висоти пташиного польоту (відео)Як повідомляє російський інформаційний Telegram-канал Mash, за наявними даними, вихователі дитсадка №2120 забули 3-річну дівчинку на прогулянці. Про неї згадали лише через 2 години. Коли дівчинку знайшли у снігу на вулиці, вона була мертвою.

Відзначається, що о 9 ранку вихователька установи вивела дітей на прогулянку. Незабаром вони повернулися назад до групи і вирушили на сніданок. І лише через деякий час жінка помітила, що однієї з вихованок не вистачає - пропала 3-річна Захра Рзаєва.

Співробітники дитячого саду кинулися на вулицю шукати дитину. Знайти її вдалося лише об 11:45 – дівчинка лежала в снігу за великим сніговим заметом. Дитина не дихала. Її віднесли до групи і викликали швидку, але лікарі, які прибули на місце, лише констатували смерть дівчинки.

На місці працює поліція. За деякими даними, дівчинці стало погано під час прогулянки, і вона впала. А потім замерзла на смерть, так як занадто довго пролежала одна на холоді.

Керівник дитсадка, в свою чергу, висунув іншу версію подій. За його словами, дівчинці стало погано під час прогулянки, після чого вихователі спробували самостійно її відкачати. Їх зусилля, однак, не увінчалися успіхом, і дитина померла.

Нагадаємо, 19 січня в російському місті Сосновий Бор під Улан-Уде стався напад на вчительку і дітей місцевої школи. Як повідомлялося, атаку влаштував "озброєний сокирою і ножем" учень дев'ятого класу цієї школи.