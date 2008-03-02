У Сочі сьогодні голосуватимуть за Медведєва та ведмедя

На виборах 2 березня жителі Сочі проголосують не тільки за президента Росії, але й за символ зимової Олімпіади-2014, яка пройде в цьому місті.

Про це повідомляє Газета.ru з посиланням на адміністрацію Сочі.

«Вибір символу Олімпіади буде символічним. Остаточне рішення ухвалюватимуть не тільки жителі Сочі», - йдеться в повідомленні.

На відривному купоні, який видадуть кожному, хто прийде на виборчу дільницю, надруковані зображення Діда Мороза, дельфіна, сніжинки на лижах і білого ведмедя. Відзначити найцікавіший символ і опустити купон з олімпійськими фігурами виборець зможе тільки після того, як проголосує за кандидатуру майбутнього президента.