Ізраїль заявив про ракетний обстріл півдня країни з сектору Газа

У збройних силах Ізраїлю заявили про ракетний обстріл південної частини країни з Сектора Газа.

Про відомство повідомило на своїй сторінці у Twitter.

«Ракета була запущена по півдню Ізраїлю з Сектора Газа. Сирени пролунали у регіональній раді Шаах-ха-Нєгев та місті Сдерот», – йдеться в повідомленні.

A rocket was launched at southern Israel from the Gaza Strip. Sirens sounded in the Sha'ar HaNegev Regional Council and the city of Sderot