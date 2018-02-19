Ізраїль заявив про ракетний обстріл півдня країни з сектору Газа

Останнє загострення відносин між Ізраїлем і Палестиною пов'язано з рішенням США визнати Єрусалим ізраїльської столицею.

У збройних силах Ізраїлю заявили про ракетний обстріл південної частини країни з Сектора Газа.

Про відомство повідомило на своїй сторінці у Twitter.

«Ракета була запущена по півдню Ізраїлю з Сектора Газа. Сирени пролунали у регіональній раді Шаах-ха-Нєгев та місті Сдерот», – йдеться в повідомленні.

A rocket was launched at southern Israel from the Gaza Strip. Sirens sounded in the Sha'ar HaNegev Regional Council and the city of Sderot — IDF (@IDFSpokesperson) 18 лютого 2018 р.

Останнє загострення відносин між Ізраїлем і Палестиною пов'язано з рішенням США визнати Єрусалим ізраїльської столицею.

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Як повідомляв УНІАН, що 6 грудня президент США Дональд Трамп заявив, що настав час офіційно визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. За його словами, він розпорядився почати підготовку до переїзду посольства США з Тель-Авіва до Єрусалима. У свою чергу Нетаньяху закликав усі країни визнати Єрусалим столицею цієї країни. Водночас у Європейському Союзі та генсек ООН виступають за те, що Єрусалим повинен бути столицею двох держав - Ізраїлю та Палестини.