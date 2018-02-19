Ізраїль заявив про ракетний обстріл півдня країни з сектору Газа
У збройних силах Ізраїлю заявили про ракетний обстріл південної частини країни з Сектора Газа.
Про відомство повідомило на своїй сторінці у Twitter.
«Ракета була запущена по півдню Ізраїлю з Сектора Газа. Сирени пролунали у регіональній раді Шаах-ха-Нєгев та місті Сдерот», – йдеться в повідомленні.
A rocket was launched at southern Israel from the Gaza Strip. Sirens sounded in the Sha'ar HaNegev Regional Council and the city of Sderot— IDF (@IDFSpokesperson) 18 лютого 2018 р.
Останнє загострення відносин між Ізраїлем і Палестиною пов'язано з рішенням США визнати Єрусалим ізраїльської столицею.
Читайте такожВ Ізраїлі ультраортодоксальні іудеї вимагають прибрати лічильники води, які порушують святість суботи
Як повідомляв УНІАН, що 6 грудня президент США Дональд Трамп заявив, що настав час офіційно визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. За його словами, він розпорядився почати підготовку до переїзду посольства США з Тель-Авіва до Єрусалима. У свою чергу Нетаньяху закликав усі країни визнати Єрусалим столицею цієї країни. Водночас у Європейському Союзі та генсек ООН виступають за те, що Єрусалим повинен бути столицею двох держав - Ізраїлю та Палестини.