У Путіна про намір України вимагати з "Газпрому" компенсацію за закупівлю газу в Європі: позиція добре відома

Пєсков наголосив, що "Газпром" "буде свої інтереси захищати".

У Кремлі відмовились коментувати намір України вимагати з "Газпрому" компенсацію за закупівлю газу в Європі за цінами, вищими від російських.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков сказав журналістам: "Я не став би коментувати заяву української сторони. Все-таки зараз ситуація підлягає врегулюванню в юридичній площині й нею займаються юристи компанії, тому якісь коментарі тут були б зайві".

Читайте такожПрезидента просять нагородити Коболєва за перемогу в "газовій битві" з РФПєсков наголосив, що позиція "Газпрому" досить добре відома: "Вона досить послідовна, й звичайно, компанія буде свої інтереси захищати".

Як повідомляв УНІАН, головний комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що "Газпром" компенсує Україні 34% вартості газу, що імпортується з країн Європейського Союзу для подолання дефіциту палива в українській газотранспортній системі, викликаного неправомірними діями російського постачальника.

"34% переплати за імпортний газ у березні будуть компенсувати не українці, а "Газпром". Нагадаю, що "Газпром" підступно, без попередження, в період аномальних холодів, не виконав контрактні зобов'язання й не почав поставляти газ. Хоча до цього сам виставив рахунок, за березень, який "Нафтогаз" повністю оплатив", - підкреслив Вітренко й зазначив, що "Газпром" уже офіційно попереджений про те, що має виплатити українській стороні компенсацію за невиконання контрактних зобов'язань.