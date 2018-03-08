Підсвічування Ейфелевої вежі змінили на підтримку прав жінок

03:39, 08 березня 2018
Світ
551 0
Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляється в офіційній сторінці Ейфелевої вежі в Twitter.

До півночі 8 березня за місцевим часом на башті буде напис "Maintenant On Agit", що перекладається як "Настав час діяти".

Таку назву носить французька організація, яка відстоює права жінок.

Нагадаємо, до Міжнародного жіночого дня працівниці медіасфери нагадали Порошенко, що сексизм в Україні неприпустимий, одягнувши футболки з написом "Я тобі не дорогенька".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #8 марта#Эйфелева башня