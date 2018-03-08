Підсвічування Ейфелевої вежі змінили на підтримку прав жінок

До півночі 8 березня за місцевим часом на вежі буде напис "Maintenant On Agit".

Напередодні Міжнародного жіночого дня на Ейфелевій вежі в Парижі з'явився напис на підтримку руху по захисту прав жінок.

Про це повідомляється в офіційній сторінці Ейфелевої вежі в Twitter.

До півночі 8 березня за місцевим часом на башті буде напис "Maintenant On Agit", що перекладається як "Настав час діяти".

Таку назву носить французька організація, яка відстоює права жінок.

On the eve of International women's Day, the mayor of @Paris , @Anne_Hidalgo campaigned for the women's Foundation. The message "MaintenantOnAgit" is projected onto the Eiffel Tower this Wednesday, March 7th from 7pm to midnight. pic.twitter.com/Th8A0Ywd6U — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) March 7, 2018

Нагадаємо, до Міжнародного жіночого дня працівниці медіасфери нагадали Порошенко, що сексизм в Україні неприпустимий, одягнувши футболки з написом "Я тобі не дорогенька".