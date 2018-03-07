" Я тобі не дорогенька": напередодні 8 березня Порошенку нагадали про сексизм

Працівниці медіасфери вдягнули футболки з написом "Я тобі не дорогенька", нагадавши про неповажне звертання до журналістки під час прес-конференції.

До Міжнародного жіночого дня працівниці медіасфери нагадали Порошенку, що сексизм в Україні неприпустимий, вдягнувши футболки з написом "Я тобі не дорогенька".

Виклавши фото у футболці на своїй сторінці у Facebook, співробітниця Інституту масової інформації Ірина Земляна написала: "Рівно 3 роки тому Петро Порошенко вручав мені нагороду із словами "Ірино, Україна пишається вами" і я знаю точно, що не потерпіла б, як би його звернення звучало як "Дорогенька, Україна пишається вами".

Вона зазначила, що обурена тим, як президент звертається до жінок-журналісток.

"Я тобі не дорогенька, Петре Олексійовичу, так як не дорогенькі мільйони українських жінок, які щодня професійно роблять свою справу і працюють для України!", - додала Земляна.

Флешмоб також підтримала журналістка Ліза Кузьменко, яка на передодні 8 березня теж вдягнула футболку з таким написом.

Нагадаємо, на прес-конференції "Виклики-2018", яка проходила 28 лютого, на питання журналістки на питання, як це бути президентом-олігархом у країні, де люди виживають, Порошенко відповів: "Я не хочу обговорювати своє життя, але повірте мені, воно не цукор. Вам цікаво – я запрошую. Проїдьте, будь ласка, подивіться… Але ключова позиція, дорогенька моя, ми маємо змінити з вами країну".