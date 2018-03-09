Отруєння екс-шпигуна Скрипаля: медична допомога знадобилася 21 людині

Троє з постраждалих залишаються в лікарні: це Скрипаль, його донька Юлія і поліцейський Нік Бейлі.

Щонайменше 21 людина, зокрема поліцейські, потребували допомоги лікарів через дію нервово-паралітичної речовини, яка була використана для нападу на колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку.

Керівник поліції графства Вілтшир, де стався напад, Кір Прітчард 8 березня повідомив, що низка постраждалих «пройшли процес лікування у лікарнях… Вони здають аналізи крові, їм надають допомогу, підтримку й поради», передає Радіо Свобода.

Троє з постраждалих, за його словами, залишаються в лікарні: це Скрипаль, його донька Юлія і поліцейський Нік Бейлі, який одним із перших прибув на місце події.

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При цьому 66-річний Скрипаль і його 33-річна донька, за даними британської влади, перебувають у критичному стані. Поліцейський перебуває при свідомості, розмовляє, але його стан і далі серйозний, повідомила міністр внутрішніх справ Амбер Радд.

Про те, дії якої саме речовини зазнали постраждалі, британська влада не повідомляє.

Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ Великобританії Ембер Радд назвала використання нервово-паралітичної речовини на території Британії, за допомогою якого була здійснена спроба вбивства колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля, нахабним та зухвалим кроком. Радд заявила, що "напад було здійснено найжорсткішим способом, публічно".

Як повідомляв УНІАН, колишній російський шпигун Сергій Скрипаль знаходиться в критичному стані через отруєння невідомою речовиною у Великобританії, де він проживав останні роки.

У Кремлі заявили, що не мають жодної інформації з приводу того, чим займався Скрипаль і з чим може бути пов'язана ситуація.

Голова міжнародного комітету палати громад Тому Тугендхат заявив, що таємнича хвороба колишнього російського шпигуна має всі ознаки російської причетності.

Глава МЗС Британії Джонсон заявив, що Лондон має намір вжити жорсткі заходи в разі, якщо вдасться встановити причетність Росії до отруєння Скрипаля.

У свою чергу, в Москві заяву глави МЗС Великобританії назвали "дикістю".

Скрипаль - колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році незабаром після прибуття до Великобританії померла його дружина, а в минулому році під час відвідин Росії при загадкових обставинах помер і його 44-річний син.