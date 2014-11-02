У Франції відбулися масові заворушення через убивство активіста-еколога (фото, відео)

У низці французьких міст пройшли акції протесту, спрямовані проти жорстокості поліції, повідомляє Газета.ru з посиланням на Agence France-Presse.

Заворушення відбулися у зв'язку зі смертю активіста-еколога 21-річного Ремі Фресса, який був убитий в неділю в ході зіткнень між силами безпеки і демонстрантами, які виступали проти будівництва дамби в південно-західній Франції. За попередніми даними, його могла вбити кинута поліцейськими електрошокова граната.

Найбільші демонстрації пройшли в Нанті й Тулузі, де поліцейські були змушені застосувати стрілянину з гумові кулі і сльозогінний газ.

#France update: clashes in #Nantes between masked men and police during demo for dead protester. Tense ambiance: https://t.co/TVFUjH7i0U - José Miguel Sardo (@jmsardo) November 1, 2014

В Нанті постраждали щонайменше п'ять демонстрантів і троє поліцейських. Також була затримана 21 особа, ще 13 були арештовані в Тулузі.

Також акції протесту в Ліллі, Бордо та Авіньйоні.

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Прем'єр-міністр Франції Мануель Вальс заявив, що дії демонстрантів ображають пам'ять загиблого активіста. У свою чергу, глава МВС Франції Бернар Казнєв назвав дані акції «неприйнятними» і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.