У НАТО розцінили отруєння Скрипаля як першу атаку на Альянс з використанням нервового агента

Союзники НАТО висловили солідарність з Британією, надали підтримку в проведенні поточного розслідування і закликали Росію розглянути питання, пов'язані зі справою Скрипаля.

У НАТО закликали Росію відповісти на ультиматум Британії, який висунула Росії прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей у зв'язку з отруєнням нервово-паралітичним газом «Новачок» екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву після брифінгу Британії для союзників у штаб-квартирі НАТО.

Відзначається, що в НАТО закликали Росію повністю розкрити подробиці програми «Новачок».

«Союзники висловили глибоку стурбованість у зв'язку з першим наступальним використанням нервового агента на території Альянсу з моменту заснування НАТО», - йдеться в заяві альянсу.

«Союзники висловили солідарність з Британією, надали підтримку в проведенні поточного розслідування і закликали Росію розглянути питання Великобританії, включаючи повне розкриття програми «Новачок» Організації по забороні хімічної зброї», - йдеться в заяві.