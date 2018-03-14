У США запропонували видворити з країни посла Росії і закрити всі російські консульства

Якщо США, Великобританія і ЄС вдадуться до символічних погроз, то Путін дійде висновку, що Захід надто слабкий, щоб реально захищатися.

У якості відповіді на використання Росією хімічної зброї на території Великобританії, всі країни-члени НАТО мають на знак солідарності відкликати своїх послів з Москви та видворити послів Росії. До цього закликав Майкл Рубін, дослідник аналітичного центру American Enterprise Institute.

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"США також могли б закрити і російські консульства: якщо виникне потреба у діалозі, завжди можна звернутись до посла Росії в ООН", - написав Рубін у колонці, оприлюдненій у виданні The Washington Examiner, передає Голос Америки.

Експерт American Enterprise Institute та колишній посадовець Пентагону, Рубін також закликає до скасування віз усім громадянам Росії, які пов'язані із її урядом.

"Мандрівки до США, Об'єднаного Королівства та ЄС мають бути привілеєм, а не правом. І якщо Росія хоче ізолюватись ще більше, запровадивши власні візові обмеження, її економіка понесе втрати", - пише Рубін.

Оглядач відзначає, що подібні заходи не мають сприйматись як перегин. "Росія здійснила напад на одного із найближчих союзників США і має за це заплатити. Якщо ж Державний департамент США, зовнішньополітичне відомство Великобританії та міністри закордонних справ ЄС вдадуться до символічних погроз, Путін дійде висновку не лише, що йому зійде з рук навіть і вбивство, але і що Захід надто слабкий, щоб реально захищатися. Це була б надзвичайно небезпечна ситуація, адже Путін вирішить, що може вдатись до таких дій (як отруєння Скрипаля - ред.) будь-де, можливо, навіть у Вашингтоні", - попереджає Рубін.

Нагадаємо, Білий дім досі офіційно не пов'язав Росію із замахом на Скрипаля, проте президент США Дональд Трамп дав знати, що Америка налаштована погодитися із висновками Великобританії, щойно буде ознайомлена із ними.

Як повідомляв УНІАН, голова уряду Великобританії Тереза Мей заявила, що у відповідь на отруєння на території Королівства колишнього російського шпигуна Скрипаля, з країни буде вислано 23 російських дипломатів. Офіційний Лондон також відкликав запрошення до країни на адресу міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Британці також скоротять кількість членів офіційної делегації до Росії на чемпіонат світу з футболу.

У Росії дії уряду Великобританії назвали провокацією та пообіцяли не забаритись із відповіддю.