У Росії студентам після виборів видавали талони на їжу

У Росії людей різними способами мотивують приходити на виборчі дільниці: десь розважальними заходами, а десь - просто їжею.

Студентам Пермського авіаційного технікуму, який проголосував на виборах президента Росії, видавали талони на їжу.

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"Ми це одразу ж припинили", - сказав Інтерфаксу представник регіонального виборчкому, коли журналісти запитали у нього про це.

18 березня в Росії проходять президентські вибори. У них беруть участь вісім кандидатів, у тому числі чинний глава держави Володимир Путін, що обирається на четвертий термін.

Як повідомляв УНІАН, на багатьох дільницях в РФ фіксують вкидання бюлетенів.