У Росії студентам після виборів видавали талони на їжу

16:47, 18 березня 2018
Світ
2230
Ілюстрація / REUTERS

Читайте такожЯвка 100%: в Антарктиді і КНДР успішно провели вибори Путіна

"Ми це одразу ж припинили", - сказав Інтерфаксу представник регіонального виборчкому, коли журналісти запитали у нього про це.

18 березня в Росії проходять президентські вибори. У них беруть участь вісім кандидатів, у тому числі чинний глава держави Володимир Путін, що обирається на четвертий термін.

Як повідомляв УНІАН, на багатьох дільницях в РФ фіксують вкидання бюлетенів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Вибори Путіна
Теги: #выборы президента РФ