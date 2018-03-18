У Росії студентам після виборів видавали талони на їжу
16:47, 18 березня 2018Світ
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У Росії людей різними способами мотивують приходити на виборчі дільниці: десь розважальними заходами, а десь - просто їжею.
Ілюстрація / REUTERS
Студентам Пермського авіаційного технікуму, який проголосував на виборах президента Росії, видавали талони на їжу.
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"Ми це одразу ж припинили", - сказав Інтерфаксу представник регіонального виборчкому, коли журналісти запитали у нього про це.
18 березня в Росії проходять президентські вибори. У них беруть участь вісім кандидатів, у тому числі чинний глава держави Володимир Путін, що обирається на четвертий термін.
Як повідомляв УНІАН, на багатьох дільницях в РФ фіксують вкидання бюлетенів.
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