Росія святкує День народної єдності, націоналісти пройдуть маршем

Головні події відбуватимуться в Москві, але схожі акції заплановані в інших містах Росії, а також уперше в українському регіоні Криму, анексованому Росією в березні.

Про це пише "Радіо Свобода".

Попри націоналістичну риторику і дії російської влади протягом останнього року, ходу націоналістів у Москві сприймають холодно. «Русский марш» цього разу відбудеться не в центрі російської столиці, а на її околицях. Аналітики кажуть, що Кремль побоюється значної частини націоналістів, багатьох з яких вважають занадто радикальними, а також розчарованими у правлінні Путіна.

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День народної єдності російська влада запровадила на противагу святкуванню 7 листопада, яке комуністи називають «Днем Великої Жовтневої соціалістичної революції».