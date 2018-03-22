Секс-скандал у РФ: комісія не знайшла порушень у поведінці соратника Жириновського, ряд ЗМІ відмовилися співпрацювати з Держдумою

Слуцькому не доведеться відповідати за свою поведінку.

Депутат Держдуми Леонід Слуцький, якого звинуватили в домаганнях, заявив, що йому нема чого соромитися. Комісія Держдуми з етики зайняла таку ж позицію, не знайшовши порушень в поведінці депутата.

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Як передає Комерсант, голова комісії заявив: "Якщо журналісти вважають, що їхні докази можуть бути представлені в правоохоронні органи, - це їхнє право".

Не була сприйнята як "факт", зокрема, розшифровка аудіозапису розмови журналістки Фаріди Рустамової з Леонідом Слуцьким. За версією Рустамова, Слуцький пропонував їй "кинути" її партнера і стати його "коханкою", називав "зайчуткою" і доторкнувся до її лобка.

Засідання проходило у закритому режимі. В комісію поскаржилися на Слуцького Рустамова і продюсер «Дощу» Дарина Жук. Також до комісії надійшло звернення розібратися з ситуацією від екс-кандидата в президенти Ксенії Собчак.

Після рішення комісії від роботи з Думою або деякими її депутатами відмовилися РБК, «Комерсант», «Дощ», «Лента.ру» і «Ехо Москви».