У ТЦ в Кемерові загасили нову пожежу - ЗМІ

На першому поверсі ТЦ з-під одного з ескалаторів пішов дим.

У кемеровському торговельному центрі "Зимова вишня" знову пожежа.

Рятувальникам наказали терміново залишити частину приміщень. Про це пише у своєму Telegram-каналі Mash.

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"До осередків подають пожежні стволи. З-під одного з ескалаторів на першому поверсі пішов дим", - йдеться у повідомленні.

"Нове загоряння у "Вишні" вдалося швидко загасити. Загальна площа була лише 5 кв.метрів. Всім дозволено знову повернутися до ТЦ", - повідомив Mash через 9 хвилин після повідомлення про нову пожежу.

Як повідомляв УНІАН, вдень 25 березня в Кемерово загорівся торговельно-розважальний центр «Зимова вишня». За останніми даними, загинули 64 людини, серед загиблих багато дітей.

За версією СК РФ, співробітник охорони згорілого торгово-розважального центру при отриманні сигналу про пожежу відключив систему оповіщення, пожежні входи в будівлі були заблоковані.

Наразі затримані і допитані 4 підозрюваних, серед них - технічний директор компанії-власника будівлі, орендар приміщення, в якому, імовірно, був епіцентр загоряння, співробітник і керівник організації, що займалася обслуговуванням пожежної сигналізації. Вилучається необхідна документація.