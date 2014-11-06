Польща вступить в переговори по Україні, якщо вони пройдуть у форматі «Веймарського трикутника» - МЗС

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це Схетина сказав на прес-конференції у Варшаві після переговорів з верховним представником Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Федерікою Могеріні.

"Що стосується участі у Польщі в мирних розмовах, ми завжди до цього готові, як це було в лютому за участі міністрів "Веймарського трикутника" (Польща, Німеччина, Франція) у Києві", - сказав міністр.

"Ми завжди готові. Нам важливо, аби ситуація прямувала до стабілізації та повної територіальної цілісності України", - зауважив Схетина.

Він також прокоментував критику на його адресу у Польщі у зв'язку з інтерв'ю виданню Gazeta Wyborcza, в якому міністр сказав, що без поляків не можна проводити переговори щодо України, як і щодо колишніх західних колоній в Африці без Іспанії, Франції та Італії.

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"Йдеться про європейську політику сусідства, про нове її визначення, аби країни регіону були залучені до вирішення проблем сусідніх держав. Так розумію участь країн Південної Європи у вирішенні конфліктів у Лівії, Сирії, Іраку чи інших", - сказав Схетина.

На його думку, так само «Вишеградська четвірка», до якої разом з Польщею входять Словаччина, Чехія та Угорщина, має сприяти вирішенню конфлікту в Україні.

«Ми у XXI столітті, і вважаю, що це досягнення європейської закордонної політики, що можемо і хочемо говорити таким чином», - заявив Схетина.

Як повідомляв УНІАН, Схетина в опублікованому 5 листопада інтерв'ю виданню Gazeta Wyborcza запропонував новий формат переговорів для вирішення конфлікту України з Росією - "Веймарський" за участі Польщі, Німеччини та Франції.