Це може бути явним сигналом Дональду Трампу.

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин приєднається до голови КНР Сі Цзіньпіна і бункерного діда Володимира Путіна на масштабному військовому параді в Пекіні наступного тижня, приуроченому до 80-ї річниці закінчення Другої світової війни.

Присутність Путіна вже було підтверджено. Він і Кім увійдуть до числа 26 іноземних лідерів, які відвідають захід, водночас представників США або Західної Європи там не очікується, пише Sky News.

Китай, Росія і Північна Корея є близькими союзниками. Пекін давно залишається найбільшим донором і торговельним партнером Пхеньяну, а Кім, своєю чергою, надає російському президенту війська для війни в Україні.

"Подробиці про те, коли саме і на який термін Кім прибуде до Китаю, поки невідомі. Очікується, що це буде його перший візит за останні шість років", - йдеться в матеріалі. Помічник міністра закордонних справ Китаю Хун Лей заявив, що країна "тепло вітає" північнокорейського диктатора і що "підтримка, зміцнення і розвиток" відносин між урядами двох країн є пріоритетом.

На запитання, який сигнал Пекін посилає, приймаючи Путіна, Лей сказав, що участь російського президента в пам'ятних заходах "ще раз демонструє високий рівень всеосяжного стратегічного партнерства координації між Китаєм і Росією в нову епоху і заявляє про єдність і солідарність між Китаєм і Росією".

Раніше УНІАН повідомляв, що нещодавно Кім Чен Ин публічно нагороджував солдатів, які воювали проти України. "Бойові дії довели міць героїчної (північнокорейської) армії", - заявив він.

Крім того, ми розповідали, що до Китаю також приїде прем'єр-міністр Індії. Таким чином, китайський лідер хоче показати солідарність країн Південної півкулі під час правління президента США Дональда Трампа.

