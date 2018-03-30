"Дозволила самовільно збудувати": у справі про пожежу в Кемерові затримали ще одну чиновницю

Глава інспекції державного будівельного нагляду Кемеровській області стала першою співробітницею російських держорганів, яка стала фігуранткою кримінальної справи про пожежу.

Слідчі затримали у справі про пожежу главу інспекції державного будівельного нагляду Кемеровській області Танзилію Комкову. Її підозрюють у зловживанні посадовими повноваженнями у зв'язку з пожежею в кемеровському ТЦ «Зимова вишня».

Про це повідомляється на сайті СК РФ.

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Комкова, як припускає слідство, дозволила «самовільно» звести торговий центр на місці кондитерської фабрики. Слідство має намір клопотати про її арешт.

За версією слідства, вона не вжила заходів щодо припинення експлуатації самовільно зведеної будівлі торгово-розважального комплексу «Зимова вишня» в місті Кемерово без дозволу на будівництво, що спричинило загибель відвідувачів торгового центру. Комкова затримана за підозрою у скоєнні даного злочину. Слідство також перевірить дії Комкової на предмет корупційної складової.

Зазначимо, що Комкова стала першою співробітницею російських держорганів, яка стала фігуранткою кримінальної справи про пожежу.

Як повідомляв УНІАН, пожежа в ТРЦ в Кемерові сталася 25 березня. За інформацією МНС РФ, він почався на четвертому поверсі, де розміщені кінотеатр та дитячі ігрові майданчики.

За останніми офіційними даними, загинули щонайменше 64 людини, в тому числі багато дітей. Очевидці стверджують, що жертв набагато більше. Родичі загиблих заявляють, що в результаті пожежі загинула 41 дитина.

Слідчий комітет РФ повідомив про «кричущі порушення» протипожежної безпеки. Порушено кримінальну справу.