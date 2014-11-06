Умови для передачі РФ "Містраля" не досягнуті - ЗМІ

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Франс Прес, яке цитує прем'єр-міністра Франції Мануеля Вальса.

"Ви знаєте позицію Франції. На сьогодні умови для передачі судна Росії не досягнуті", - заявив Вальс на прес-конференції в Белграді.

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Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що термін наміченої на листопад передачі РФ першого "Містраля" може бути перенесений на три місяці, така можливість передбачена контрактом. При цьому високопоставлений представник Росії в сфері військово-технічного співробітництва повідомив РІА «Новости», що Москва не отримувала ніяких повідомлень від Парижа про перенесення, призупинення або анулювання контракту на поставку першого "Містраля".

За словами президента Франції Франсуа Олланда, головними умовами для поставки корабля є реальне припинення вогню в Україні, а також наявність договору про політичне врегулювання кризи.

Контракт на поставку двох вертольотоносців "Містраль" був укладений між французькою компанією DCNS і "Рособоронекспортом" в 2011 році. Вартість договору - 1,2 мільярда євро. Перший корабель - "Владивосток" - повинен надійти на озброєння російського флоту в 2014 році, другий - "Севастополь" - в 2015 році.