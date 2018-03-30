ЄС планує зобов'язати соцмережі надавати дані про користувачів протягом 10 днів - ЗМІ

Єврокомісія планує посилити тиск на технологічні компанії, які збирають так звані електронні докази, необхідні для кримінальних розслідувань, незалежно від того, де компанії розташовані або де зберігаються дані користувача.

Компанії-власники програм обміну повідомленнями та інші цифрові служби будуть змушені надавати дані своїх користувачів на запит правоохоронних органів країн ЄС протягом 10 днів або протягом шести годин у надзвичайних ситуаціях.

Відповідні положення містяться у проекті Єврокомісії, повідомляє Європейська правда з посиланням на Euractiv.

Єврокомісія планує посилити тиск на технологічні компанії, які збирають так звані електронні докази, необхідні для кримінальних розслідувань, незалежно від того, де компанії розташовані або де зберігаються дані користувача.

Під нові правила підпадають соціальні мережі, такі як Twitter і Facebook, постачальники "хмарних мереж", реєстри доменних імен та реєстратори, а також "цифрові ринки, які дозволяють споживачам та/або трейдерам укладати однорідні транзакції", такі як користувацькі форуми на платформах електронної комерції.

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Планується, що реформа буде оголошена 17 квітня. Єврокомісія обґрунтовує свою пропозицію "експоненціальним збільшенням використання онлайн-сервісів та додатків", якими іноді "зловживають" для вчинення злочинів.

Нагадаємо, компанія Facebook перебуває під вогнем критики, оскільки з'ясувалося, що британська аналітична фірма Cambridge Analytica зловживала великими об’ємами даних, отриманих через Facebook, щоб допомогти політикам здобути перемогу на виборах.

Зокрема, йдеться про виборчу кампанію президента США Дональда Трампа і Brexit-кампанію.

Керівництво Європейського парламенту запросило Цукерберга надати пояснення з приводу скандалу із зловживанням персональними даними. У США також хочуть свідчень Цукерберга перед Конгресом.