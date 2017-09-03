У німецькому Франкфурті оголошена найбільша евакуація через бомбу часів війни (фото)

У німецькому Франкфурті-на-Майні оголосили найбільшу за всю післявоєнну історію Німеччини евакуацію через виявлену в місті півторатонну британську бомбу часів Другої світової війни. Її знайшли під час будівельних робіт в Університеті Гете.

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Очікується, що всього будуть евакуйовані близько 65 тисяч осіб, у тому числі персонал та пацієнти двох лікарень. Зокрема, 100 пацієнтів вже переведені в інші медичні установи, в їх числі опинилися навіть пацієнти реанімації, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Також евакуація зачепить 20 будинків для літніх людей, оперний театр і будівлю центробанку Німеччини, відомого також як Бундесбанк, в якому зберігається половина всього золотого запасу країни.

Евакуація оголошена на час операції з ліквідації бомби. Сапери планують провести керований вибух боєприпасу, який, за їх словами, володіє такою потужністю, що може знищити цілу вулицю.

Жителям наказано покинути свої будинки в неділю о восьмій годині ранку за місцевим часом і не повертатися до закінчення операції, яка, як очікується, триватиме близько 12 годин.

Після евакуації райони, в яких вона оголошена, будуть патрулювати поліцейські вертольоти, обладнані тепловізорами для пошуку людей, які вирішили залишитися в районі операції. Всіх, кого там знайдуть, поліція пообіцяла затримати.

Щоб звести до мінімуму незручності для населення, міська влада організували кілька пунктів, де евакуйовані жителі зможуть перечекати операцію. Крім того, багато музеїв пообіцяли безкоштовно впускати всіх бажаючих.

Евакуації населення через виявлення невикористаних авіабомб часів війни проводяться в Німеччині регулярно - зокрема, 2 вересня 22 тисячі людей евакуювали в Кобленці. Однак евакуація у Франкфурті стане найбільшою на даний момент.

Під час Другої світової війни авіація союзників скинула на Німеччину близько півтора мільйона тонн бомб. Багато з них були оснащені ненадійними детонаторами і не вибухнули досі.

У зв'язку з цим в Німеччині досі знаходять тисячі авіабомб, що не розірвалися. Ця проблема в країні настільки гостра, що влада навіть створила для ліквідації таких боєприпасів окрему саперну службу.