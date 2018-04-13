У Росії переповнений мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою, загинули семеро людей

Серед загиблих є дитина.

У Вологодській області Росії заповнений пасажирами мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою на трасі недалеко від села Царево. В результаті ДТП загинули 7 осіб.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Серед загиблих дитина. Трьох постраждалих зараз госпіталізують у лікарню.

Як повідомляв УНІАН, у Криму двоє українців потрапили в реанімацію після страшної аварії з поїздом.