У Росії переповнений мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою, загинули семеро людей
19:24, 13 квітня 2018Світ
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Серед загиблих є дитина.
Трьох постраждалих зараз госпіталізують у лікарню / РІА Новини
У Вологодській області Росії заповнений пасажирами мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою на трасі недалеко від села Царево. В результаті ДТП загинули 7 осіб.
Про це повідомляє Telegram-канал Mash.
Серед загиблих дитина. Трьох постраждалих зараз госпіталізують у лікарню.
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