У Росії переповнений мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою, загинули семеро людей

19:24, 13 квітня 2018
Світ
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швидка допомога в рФ / РІА Новини

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Серед загиблих дитина. Трьох постраждалих зараз госпіталізують у лікарню.

Як повідомляв УНІАН, у Криму двоє українців потрапили в реанімацію після страшної аварії з поїздом.

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Теги: #Росія#ДТП