У Криму двоє українців потрапили в реанімацію після страшної аварії з потягом (фото)

Всього в мікроавтобусі було 13 чоловік, п'ятеро з них загинули, семеро постраждали.

Двоє українців потрапили в реанімацію після моторошної смертельної ДТП з потягом у Криму.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

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"Двоє громадян України серед постраждалих госпіталізовано в результаті зіткнення електрички та маршрутки на залізничному переїзді в Криму. У мікроавтобусі було 13 чоловік, п'ятеро з них загинули, семеро постраждали. Один із загиблих - водій маршрутки", - йдеться в повідомленні.

За повідомленням прес-служби Міністерства охорони здоров'я Криму, троє постраждалих госпіталізовані в лікарню в Красноперекопську. Двоє з них з України, один - громадянин Росії. Двоє знаходяться в реанімації, їх стан стабільно важкий, один - в травматології у стані середньої тяжкості. Медичну допомогу постраждалим надають в повному обсязі незалежно від громадянства.

Маршрутка належить приватній транспортної компанії "Браво-Люкс". Її представник приїздив на місце ДТП.

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня на залізничному переїзді біля Армянська в окупованому Криму електричка врізалася в маршрутку. Відзначається, що в ДТП винен водій автобуса, він виїхав на колію перед самим потягом. Переїзд, на якому сталася трагедія, не регулюється шлагбаумом.