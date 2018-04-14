Жителі Дамаску вийшли з протестами після ракетних ударів (фоторепортаж)

Після ракетної атаки жителі Дамаску влаштували стихійний мітинг на підтримку президент Башара Асада.

У ніч на 14 квітня США, Великобританія і Франція випустили більше 100 ракет по об'єктах в Сирії, пов'язаними з хімічною зброєю.

Це стало відповіддю на хімічну атаку в місті Дума на початку квітня, жертвами якої стали десятки мирних жителів, повідомляє Дождь.

Після ракетної атаки жителі Дамаска влаштували стихійний мітинг на підтримку президент Башара Асада. Люди розмахують прапорами і викрикували гасла.

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Обстановка в Дамаску та інших регіонах Сирії спокійна, доповів російський Генштаб.

Як повідомляв УНІАН, США, Велика Британія та Франція в ніч на суботу завдали авіаударів по військових об'єктах у Сирії, які пов'язують із хімічною зброєю. Такі дії союзники прийняли після того, як армія Башара Асада вкотре застосувала хімічну зброю, в результаті якої загинули цивільні особи.

На підтримку дії союзників уже виступив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Європейської Ради Дональд Туск та інші світові політики.

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність продовжувати здійснювати заходи проти режиму Асада в разі появи нових хімічних атак проти цивільних громадян. В свою чергу Росія ініціювала скликання Ради безпеки ООН для обговорення сирійського питання.