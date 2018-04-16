Системи ППО мовчали: Росія не збила жодної ракети, випущеної США по Сирії

Всього об'єднані сили США, Франції і Великобританії розгорнули 105 одиниць зброї проти трьох цілей.

Жодна ракета, випущена США та союзниками по військових об'єктах у Сирії, які пов'язують із хімічною зброєю, не була уражена ППО. Про це йдеться у прес-релізі Європейського командування Збройних сил США (EUCOM).

«Жоден з літаків або ракет, що були задіяні у цій місії, не були успішно вражені сирійськими ППО, і немає ознак того, що були задіяні російські системи ППО», - наголосили у Командуванні.

Читайте такожЄС заявляє про свою єдність у підтримці заборони хімічної зброї

У прес-релізі вказано, що всього по сирійських об’єктах було випущено 105 одиниць зброї проти трьох цілей.

Зокрема, з регіону Червоного моря американський ракетний крейсер Monterey випустив 30 ракет Tomahawk, ракетний есмінець Laboon ВМС США – 7 ракет Tomahawk.

З північної частини Арабської затоки ракетний есмінець Laboon ВМС США Higgins випустив 23 ракети Tomahawk.

Зі східного Середземномор'я 6 ракет випустив підводний човен John Warner (США), 3 ракети - з французького фрегата Languedoc.

Крім того, з повітря було запущено 19 ракет з двох бомбардувальників ВПС США B-1B Lancer.

Також британські ВПС (винищувачі Tornado і Typhoon) запустили 8 ракет, а винищувачі ВПС Франції Rafales і Mirages - 9 ракет.

Як повідомляв УНІАН, США, Велика Британія та Франція в ніч на суботу завдали авіаударів по військових об'єктах у Сирії, які пов'язують із хімічною зброєю. Такі дії союзники прийняли після того, як армія Башара Асада вкотре застосувала хімічну зброю, в результаті якої загинули цивільні особи.

На підтримку дії союзників уже виступив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Європейської Ради Дональд Туск та інші світові політики.

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність продовжувати здійснювати заходи проти режиму Асада в разі появи нових хімічних атак проти цивільних громадян. В свою чергу Росія ініціювала скликання Ради безпеки ООН для обговорення сирійського питання.