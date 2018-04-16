Ізраїль завдав ракетних ударів по Сирії перед атакою США і союзників - ЗМІ

Офіційно Тель-Авів не підтвердив і не спростував інформацію про нанесення ударів, хоча ізраїльські чиновники заявляли, що авіабаза в Тіасі використовується військами Ірану.

Армія Ізраїлю 9 квітня завдала ракетних ударів по сирійській авіабазі в Тіасі, провінція Хомс.

Як передає Європейська правда, про це пише The New York Times з посиланням на джерело у ізраїльських військових колах.

"Під час удару по Тіасу ми вперше атакували живі іранські цілі - як об'єкти, так і людей", - сказав співрозмовник.

Офіційно Тель-Авів не підтвердив і не спростував інформацію про нанесення ударів, хоча ізраїльські чиновники заявляли, що авіабаза в Тіасі використовується військами Ірану, і що Ізраїль не буде миритися з такою присутністю.

ЗМІ Ірану повідомляли, що в результаті нападу було вбито сім іранських військовослужбовців, що призвело до різкої ескалації напруженості між Заходом та Росією.

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Сирія та Росія звинувачували Ізраїль в ударах по Тіасу 9 квітня.

Як відомо, вранці 14 квітня США, Франція та Велика Британія випустили 105 ракет по трьох військових об’єктах в Сирії. Об’єктами для ударів стали науково-дослідний комплекс в Дамаску, який пов’язують із виробництвом хімічної та біологічної зброї, і дві цілі поблизу міста Хомс.

Це стало реакцією на повідомлення про ймовірну хімічну атаку в сирійському місті Дума, у якій загинули від 40 до 70 осіб.

В РФ пояснили, що не відповіли на авіаудари США та їхніх союзників, оскільки жодна з випущених крилатих ракет не потрапила в зону відповідальності сил ППО угруповання РФ в Сирії.