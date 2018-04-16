У Чорногорії президентські вибори виграв прозахідний кандидат Джукановіч

Джукановіч заявив, що його перемога дозволить Чорногорії зберігати курс набуття членства країни в ЄС.

У Чорногорії президентські вибори виграв прозахідний кандидат, глава правлячої Демократичної партії соціалістів Міло Джукановіч.

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Як повідомляє балканська служба "Радіо Вільна Європа/Радіо свобода", про це він заявив під час оголошення своєї перемоги на президентських перегонах в Чорногорії.

Він наголосив, що результат виборів свідчить про перемогу "європейського майбутнього". "Я бачу результат цих виборів як підтвердження рішучої відданості Чорногорії продовжувати її європейський шлях, добиватися європейського рівня життя для усіх її громадян та залишатися на шляху, який приведе до повного членства в Європейському Союзі", - сказав Джукановіч.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками аналітиків регіону і результатами соціологічних опитувань, Джукановіч був безумовним фаворитом виборчих перегонів. Він п'ять разів обіймав посаду прем'єр-міністра, по одному разу був міністром оборони і президентом країни. Фактично, він перебуває у владі в Чорногорії з 1991 року.