У США готуються до можливих заворушень в разі звільнення Трампом спецпрокурора щодо втручання РФ - ЗМІ

Командувач поліції Піттсбурга Віктор Джозеф у середу розіслав своїм підлеглим листа електронною поштою, заявивиши, що "дехто вважає, що президент Трамп незабаром піде на звільнення спецпрокурора Мюллера", що може викликати "значний протест протягом доби після звільнення".

Поліція Американського міста Піттсбург готується до можливих заворушень у місті, якщо президент США ухвалить рішення звільнити спеціального прокурора Роберта Мюллера, який займається розслідуванням втручання Росії у політичні процеси у США.

Про це повідомляють у Fox News з посиланням на інформацію від численних журналістів та джерел, не пов'язаних із каналом Fox News, передає Голос Америки.

Президент США заявляв, що не буде звільняти спеціального прокурора, але у вівторок лідер республіканської більшості у Сенаті Мітч Макконелл заявив, що не проводитиме голосування щодо законопроекту, який ставить за мету захистити спецпрокурора від можливого звільнення президентом, навіть якщо Юридичний комітет Сенату виставить відповідний законопроект на розгляд Сенату. Макконнелл мотивував своє рішення впевненістю у тому, що президент не стане звільняти Мюллера.

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Позиція лідера республіканської більшості у Сенаті викликала спекуляції про можливість звільнення спецпрокурора.

Командувач поліції Піттсбурга Віктор Джозеф у середу розіслав своїм підлеглим листа електронною поштою, заявивиши, що "дехто вважає, що президент Трамп незабаром піде на звільнення спецпрокурора Мюллера", що може викликати "значний протест протягом доби після звільнення".

"З огляду на цю інформацію, починаючи з 19-го квітня, всі детективи департаменту кримінальних рослідувань забов'язуються мати при собі повну уніформу та захисне спорядження", - йдеться у повідомлення від голови місцевої поліції.

У мерії міста Піттсбург також наголосили, що підготовка поліції має характер перестороги на випадок "безпрецедентної події в історії США".

Між тим Юридичий комітет Сенату США на чолі із республіканцем Чаком Ґресслі планує голосувати за представлення до голосування законопроекту, який має захистити спецпрокурора від можливості звільнення президентом США.